Visite en perspective de la future clinique d'Ajaccio

La reconstruction de la nouvelle clinique s'inscrit dans le volet Corse de la stratégie nationale de santé (SNS) qui vise notamment à moderniser et réorganiser les établissements de santé afin d'en accroître l'efficience. Accessible, adaptée, innovante, durable et portée vers l'avenir, la nouvelle clinique promet de proposer une offre de soin essentielle pour le territoire ajaccien mais aussi la région.



La SA Cliniques d'Ajaccio est un établissement médico-chirurgical privé à but lucratif installé depuis 2014 sur le site Clinisud près de l'hôpital de la Miséricorde. Clinisud est actuellement le leader régional dans ses principales activités. Environ 250 personnes y exercent directement, soit en tant que salarié, soit en activité libérale. Sa capacité est passée de 108 à 226 lits et places en quelques années.



AMELIORER LE PARCOURS PATIENT

L’acquisition du terrain nécessaire à la construction de l’établissement a été finalisée en décembre 2018 pour environ 2 millions d’euros. Le montant prévisionnel de l’opération incluant travaux et études est d'environ 50 millions d’euros TTC.



"Le site choisi correspond à la solution la plus rationnelle en termes d’accessibilité et de flux de patients dans la région. Le regroupement des niveaux d’activité dans le bâtiment permettra un gain en productivité et en efficience en améliorant les parcours patients et la qualité de travail des personnels. Le projet architectural a pour objectif d’être le plus compact possible tout en respectant les fonctionnalités nécessaires au patient et à tous les intervenants", souligne la SA Cliniques d'Ajaccio.