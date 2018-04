Visite du ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard - Présentation du projet Action coeur de ville Le ministre de la Cohésion des Territoires est en visite à Ajaccio où les élus de la Ville et de la Capa lui ont présenté les opérations réalisées et les actions en cours pour favoriser le développement urbain et améliorer le cadre de vie de la population. Parmi ces projets, les axes stratégiques et ambitieux du projet urbain Ajaccio 2030.



A l'occasion de la visite du ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, Laurent Marcangeli a présenté les projets urbains menés par la Capa et la Ville. Ajacccio fait partie des 222 communes ayant été retenues pour bénéficier du plan national "Action Coeur de ville". Doté d'une enveloppe de 5 milliards d'euros, le plan est destiné à soutenir les projets des villes moyennes pour revitaliser leur centre-ville. Celui-ci sera mis en œuvre en fédérant différents partenaires (l'agence nationale de l’habitat, d’Action Logement, Caisse des dépôts…) et l'investissement d'autres partenaires publics et privés.



De nombreuses opérations en cours sont présentées au ministre dont l'aménagement de la place Campinchi qui bénéficie d'une aide de l'Etat pour sa création (Fisac), l'aménagement de la citadelle Miollis et des projets à venir, des projets de territoire, pour un Ajaccio 2030. Mais aussi des actions destinées à encourager la dynamisation du centre-ville et une réappropriation par tous de l'espace public, telle que la charte qualité.

La visite a débuté aux Jardins de l'Empereur où une médiathèque et la maison de service au public (MSAP) ont été ouvertes il y a quelques mois en arrière pour rapprocher le service public de la population. Le quartier a bénéficié d'aménagements réalisés dans le cadre du contrat de ville : l'aire de jeux pour les enfants, la médiathèque et la Maison des Services Au Public. 450 000 euros ont été financés par l'Etat dont 200 000 euros au titre du fonds de soutien à l'investissement local (FSIL).

A l'occasion de cette visite, Jacques Mézard a pu profiter d'une présentation du projet « Changeons l’image de notre quartier » dans le cadre de la labélisation pour les 40 ans de la politique de la ville.



En salle du conseil municipal le premier adjoint a effectué un tour d'horizon documenté des projets structurants envisagés par la Ville et la Capa pour la redynamisation du cœur de ville notamment. Une présentation globale du projet mené en gouvernance ville-communauté d'agglomération qui porte sur l'aménagement urbain, la redynamisation commerciale, la valorisation patrimoniale et culturelle. Pour se rendre compte de la réaliité urbaine, le ministre a été invité à une déambulation dans la vieille ville de la place Campinchi à la Citadelle en passant par la ville génoise.

Projets Ajaccio 2030 tels que présentés Projet urbain Pays Ajaccio_V4.pdf (6.9 Mo)



