Visite de la Grande île des Sanguinaires à l'occasion des Journées européennes du patrimoine 2018 Pour cette 35ème édition des Journées européennes du patrimoine, le Grand Site vous propose une visite commentée de la Grande île des Sanguinaires, plus communément appelé Mezu Mare.



Le samedi 15 septembre, vous embarquerez à 10h de la Parata à bord d’un bateau hybride pour découvrir en compagnie de Xavier Villat, archéologue au sein du Laboratoire régional d’archéologie, son histoire et ses richesses patrimoniales.

Vous plongerez avec lui dans l’histoire de cette île mystérieuse au patrimoine bâti si riche !



VISITE SUPLEMENTAIRE LE DIMANCHE 16 SEPTEMBRE AUX MEMES HORAIRES



Tarifs préférentiels à l’occasion des JEP

Adulte : 7€

Enfant de 5 à 12 ans : 4€

Enfant de moins de 5 ans : gratuit

Places limitées

Inscriptions préalables par mail à l’adresse : info@grandsitesanguinaires-parata.com

Départ à 10h du ponton flottant de la Parata et retour vers 13h

L'achat des billets s'effectue au kiosque de la compagnie Via Sanguinairi avant le départ (https://goo.gl/maps/pGz9CzKPcxq)

Prévoir de l’eau et une tenue adaptée à la marche

Annulation possible en cas de mauvaises conditions météorologiques



