Visite commentée de la Tour de la Parata avec le Laboratoire Régional d'Archéologie Le Grand Site des Iles Sanguinaires et de la pointe de la Parata, vous propose à l'occasion des Journées nationales de l'Architecture, une visite commentée de la Tour de la Parata en compagnie d'un archéologue du Laboratoire Régional d'Archéologie le samedi 14 octobre ; deux visites gratuites vous sont proposées l'une à 9h45 et l'autre à 11h15, rendez-vous sur l'esplanade de la presqu'île.



La Tour de la Parata se dresse fièrement, comme figée dans le temps, témoignage majestueux de la volonté de faire face à un ennemi venu du large. Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture nous allons parcourir le sentier qui nous amène à la pointe de la presqu'île de la Parata et remonter le temps, pas à pas, siècles après siècles vers cette époque troublée des invasions barbaresques.

Inscriptions à l'adresse mail suivante : grandsiteparata@orange.fr

Visite commentée tour de la Parata.pdf (623.61 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer