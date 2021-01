Vigilance orange vents forts /orage /vagues-submersions du vendredi 22 janvier 2021 au samedi 23 janvier 2021 I sirvizii di Meteo France ci dumandani d'essa prudenti par via di u timpurali à ghjunghja



Les services de Météo-France ont placé le département de la Corse-du-Sud en vigilance orange "situation météorologique à surveiller" pour les paramètres "orage / vents forts / vagues de submersions" du vendredi 22 janvier 2021 au samedi 23 janvier 2021.







Qualification de l’événement :

Forte tempête hivernale demandant une vigilance particulière.

Episode pluvio-orageux actif nécessitant un suivi particulier compte tenu des violentes rafales de vent et des chutes de grêle.

Episode de fortes vagues de secteur Sud-Ouest nécessitant une vigilance toute particulière.



Situation actuelle :

Le phénomène se met en place progressivement et va se poursuivre dans l’après-midi et en soirée

- Pluies localement orageuses qui se renforcent au niveau des reliefs Gravona - Afa - Tavacco

qui pourraient entraîner des crues en soirée - Gravona réactive - a déjà bougé ce matin - A surveiller - Actions qui pourraient être nécessaires



- Le vent se renforce progressivement cet après-midi - Rafales dans le golfe de 80 à 90 km/h

120Km/h sur les reliefs - Pic d’intensité sur les reliefs fin de nuit et demain matin

Vent soutenu sur le littoral pendant 24h



- Houle de 2,50m - orientée sud /sud-ouest - qui rentre dans le golfe - Au plus fort dans la nuit de vendredi à samedi.

Rentrée de la mer au niveau de l’aéroport qui risque de gêner l’écoulement de l’eau / Gravona.



Evolution prévue :



Pour le phénomène orages :

En cours d’après-midi de vendredi, un passage orageux bien actif balaie la Corse d’Ouest en Est.

Ces orages sont accompagnés de fortes rafales de vent de l’ordre de 80 à 100 km/h voir 120 km/h localement.

Ils sont accompagnés de fortes intensités de pluie donnant 20 à 40 mm en quelques heures et de grêle par endroit.



Pour le phénomène vent :

En soirée de vendredi, le vent de Sud-Ouest se renforce très nettement pour atteindre 160 à 180 km/h sur le

Cap Corse, 130 à 150 km/h sur le relief, 120 à 140 km/h sur la Balagne et les versants Est de lîle, principalement entre Porto-Vecchio et Solenzara et de fortes rafales sont possibles également sur le littoral oriental.

Ce vent violent faiblit lentement dans la matinée de samedi.



Pour le phénomène Vagues-Submersion :

Avec le renforcement des vents de secteur Ouest à Sud-Ouest sur tout le bassin, l ‘état de la mer va s’aggraver sur le Sud-Ouest de la Corse en soirée.



Les déferlements associés vont générer localement des submersions sur les zones vulnérables du littoral Sud-Ouest.



L’Ouest de la Corse est placé en vigilance orange « vagues-submersion » du vendredi 22 janvier à 21h00 au samedi 23 janvier à 15h00



Conséquences possibles :



Orages/Orange

* Violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants ;

* Des dégâts importants sont localement à craindre sur l’habitat léger et les installations provisoires ;

* Des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement ;

* Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non

accompagnés de précipitations.



Vent/Orange

* Des coupures d’électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution pendant des

durées relativement longues ;

* Les toitures et les cheminées peuvent être endommagées ;

* Des branches d’arbre risquent de se rompre, les véhicules peuvent être déportés ;

* La circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en zone forestière ;

* Le fonctionnement des infrastructures des stations de ski est perturbé ;

* Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d’électricité et de téléphone.



Vagues-Submersion/Orange

* Les submersions marines peuvent provoquer des inondations sévères et rapides du littoral, des ports et des embouchures de fleuves et rivières. Les vagues peuvent, quant à elles, endommager des infrastructures côtières par effet mécanique et provoquer des envahissements d'eau par projection. Ces deux phénomènes, lorsqu'ils sont simultanés, sont particulièrement destructeurs.

* En cas de submersion, les voies de communication, les habitations, les zones d'activités peuvent être inondées et endommagées en quelques heures, voire moins, même à plusieurs kilomètres du littoral.

* Les vagues peuvent transporter des objets ou matériaux (notamment des galets) et en faire des projectiles susceptibles de blesser des personnes ou d’endommager des biens.

* Les objets non correctement arrimés peuvent être emportés.

* Les bateaux, même amarrés au ponton dans les ports, peuvent être soulevés et emportés sur la terre ferme.

* A proximité des estuaires, l'écoulement des cours d'eau peut également être ralenti voire stoppé, ce qui génère alors des débordements.

* Les dégâts peuvent être aggravés en cas de violentes rafales de vent, fortes pluies, ruptures de digues.

* Les dommages aux personnes et aux biens provoqués par les vagues et les submersions dépendent donc

de facteurs naturels mais également de l'implantation des activités humaines (occupation des sols). Ils

peuvent être réduits grâce à des mesures de protection (digues, jetées, dunes) et de prévention (restriction

sur les aménagements en zone exposée, information, préparation...).



Conseils de comportement :



Orages/Orange

* Je m’éloigne des cours d’eau et des points bas, je rejoins un point haut ou je m’abrite à l’étage ;

* Je ne m’engage pas sur une route immergée, même partiellement ;

* J’évite de me déplacer ;

* Je me tiens informé et je surveille la montée des eaux ;

* Je ne descends pas dans les sous-sols ;

* Je mets mes biens hors d’eau et je localise mon kit d’urgence.



Vent/Orange

* Je protège ma maison et les biens exposé au vent ;

* Je me tiens informé auprès des autorités ;

* Je limite mes déplacements ;

* Je prends garde aux chutes d’arbres et d’objets ;

* Je n’interviens pas sur les toits ;

* J’installe les groupes électrogènes à l’extérieur de la maison.



Vagues-Submersions/Orange

* Je ne prends pas la mer

* Je m’éloigne des côtes et des estuaires

* Je me tiens informé et je localise mon kit d’urgence

* Je surveille la montée des eaux et je protège les biens qui peuvent être inondés

* Je rejoins le plus haut point possible ou me réfugie en étage, en dernier recours sur le toit.



Fermeture provisoire au public des zones exposées aux risques submersion Promenade piétonne quai des Torpilleurs (côté mer)

Aire de jeux quai des Torpilleurs (face aux Salines)

Promenade piétonne place Miot (côté mer)

Skatepark place Miot

Aire de jeux de sport Place Miot

Voie verte Route des Sanguinaires

Site de la Parata La réouverture est subordonnée à la fin de la période d'alerte.



Retrouvez plus d'informations dans l'arrêté municipal en téléchargement.

Retrouvez plus d'informations dans l'arrêté municipal en téléchargement.



Info Plaisanciers

- vérifier leur amarrage

- arrimer au bateau les objets pouvant être transformés en projectiles

- retirer tous les éléments susceptibles d'augmenter la prise au vent (Tauds, Voiles,…)

- écarter le bateau du quai

- placer correctement les pare-battages pour amortir les chocs sur la coque

- doubler les amarres



Pour se tenir informé de l'évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com

