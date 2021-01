Vigilance orange vent du vendredi 29 janvier 09h00 au samedi 30 janvier 03h00 Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance orange vent du vendredi 29 janvier à 09h00 au samedi 30 janvier 2021 à 03h00.







Qualification de l’événement :

Tempête commune en période hivernale se produisant 3 à 4 fois par an. Elle nécessite toutefois une

vigilance particulière en raison des vents forts qui vont perdurer pendant une quinzaine d’heures.



Evolution prévue :

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le vent se renforce nettement sur la Corse en s’orientant au secteur Ouest.

Il devient violent dès la matinée de vendredi sur la partie Sud de la côte orientale, en particulier sur le

secteur de Solenzara et Porto-Vecchio.

Le relief et les versants Est des massifs sont également concernés.

Les rafales attendues atteignent 120 à 140 km/h.



Conséquences possibles :

Vent/Orange

* Des coupures d’électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution pendant des

durées relativement longues ;

* Les toitures et les cheminées peuvent être endommagées ;

* Des branches d’arbre risquent de se rompre, les véhicules peuvent être déportés ;

* La circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en zone forestière ;

* Le fonctionnement des infrastructures des stations de ski est perturbé ;

* Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d’électricité et de téléphone.



Conseils de comportement :

Vent/Orange

* Je protège ma maison et les biens exposé au vent ;

* Je me tiens informé auprès des autorités ;

* Je limite mes déplacements ;

* Je prends garde aux chutes d’arbres et d’objets ;

* Je n’interviens pas sur les toits ;

* J’installe les groupes électrogènes à l’extérieur de la maison.



