Vigilance orange vagues - submersion La Corse-du-Sud est placée en vigilance orange vague - submersion jusqu'au samedi 03 octobre 2020 à 11h00.



Situation actuelle :

Des fortes vagues en provenance de l’Ouest se maintiennent sur le littoral occidental de la Corse-du-Sud.



Evolution prévue :

En cours de nuit de vendredi à samedi, les vents s’orientent au Sud-Ouest entre la Corse et le Continent et provoquent de fortes vagues sur le littoral occidental du département.

La conjonction des niveaux d’eau élevés et des déferlements pourra occasionner des submersions sur les parties basses et vulnérables du littoral occidental, notamment sur les golfes d’Ajaccio, de Sagone et de Propriano.

Le département est placé en vigilance orange « vagues-submersion » le samedi 03 octobre de 08h00 à 11h00, puis en vigilance jaune « vagues-submersion » jusqu’à 16h00 au moins.



Conséquences possibles :

Vagues-Submersion/Orange

· Les submersions marines peuvent provoquer des inondations sévères et rapides du littoral, des ports et des embouchures de fleuves et rivières. Les vagues peuvent, quant à elles, endommager des infrastructures côtières par effet mécanique et provoquer des envahissements d'eau par projection. Ces deux phénomènes, lorsqu'ils sont simultanés, sont particulièrement destructeurs.

· En cas de submersion, les voies de communication, les habitations, les zones d'activités peuvent être inondées et endommagées en quelques heures, voire moins, même à plusieurs kilomètres du littoral.

· Les vagues peuvent transporter des objets ou matériaux (notamment des galets) et en faire des projectiles susceptibles de blesser des personnes ou d’endommager des biens.

· Les objets non correctement arrimés peuvent être emportés.

· Les bateaux, même amarrés au ponton dans les ports, peuvent être soulevés et emportés sur la terre ferme.

· A proximité des estuaires, l'écoulement des cours d'eau peut également être ralenti voire stoppé, ce qui génère alors des débordements.

· Les dégâts peuvent être aggravés en cas de violentes rafales de vent, fortes pluies, ruptures de digues.



· Les dommages aux personnes et aux biens provoqués par les vagues et les submersions dépendent donc de facteurs naturels mais également de l'implantation des activités humaines (occupation des sols). Ils peuvent être réduits grâce à des mesures de protection (digues, jetées, dunes) et de prévention (restriction sur les aménagements en zone exposée, information, préparation...).



Conseils de comportement :

Vagues-Submersion/Orange



· Consignes générales :

- Tenez-vous au courant de l'évolution de la situation en écoutant les informations diffusées dans les médias.

Évitez de circuler en bord de mer.

- Si nécessaire, circulez avec précaution en limitant votre vitesse et ne vous engagez pas sur les routes exposées à la houle ou déjà inondées.



· Habitants du bord de mer :

- Fermez les portes, fenêtres et volets en front de mer.

- Protégez vos biens susceptibles d'être endommagés par la montée des eaux ou emportés par les vagues.

- Surveillez la montée des eaux.



· Plaisanciers :

- Ne prenez pas la mer.

- Ne pratiquez pas de sport nautique.

- Avant l'épisode, vérifiez l'amarrage de votre navire et l'arrimage du matériel à bord, et ne restez pas à bord.



· Professionnels de la mer :

o Evitez de prendre la mer.

o Soyez prudents, si vous devez sortir.

o A bord, portez vos équipements de sécurité (gilets,..).

o Avant l'épisode, vérifiez l'amarrage de votre navire et l'arrimage du matériel à bord, et évitez de rester à bord.



· Baigneurs, plongeurs, pêcheurs ou promeneurs :

- Ne vous mettez pas à l'eau, ne vous baignez pas.

- Ne pratiquez pas d'activité nautique de loisirs.

- Soyez particulièrement vigilants, ne vous approchez pas du bord de l'eau même d'un point surélevé

(plage, falaise).

- Eloignez-vous des ouvrages exposés aux vagues (jetées portuaires, épis, fronts de mer).





