Vigilance orange pour les phénomènes orages et pluie-inondation vendredi 27 novembre 2020 I sirvizii di Meteo France ani piazzatu u Pumonti in vigilenza arancia pà i risichi d'inundazioni stu vennari u 27 di nuvembri

Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance orange pour les phénomènes "orages" et "pluie-inondation" à compter de ce jour, vendredi 27 novembre 2020, à 22h00.







Situation actuelle :

Des averses faibles se produisent localement sur la Corse.



Evolution prévue :

Des averses et des orages provenant de la Méditerranée remontent sur l’Est de la Corse en cours de journée de vendredi.



En première partie de nuit, l’activité se renforce nettement. Les intensités pluvieuses sont proches de 30 à 50 mm en peu de temps. Ces averses et orages se produisent principalement sur l’Est et le Sud de l’île et perdurent toute la journée de samedi.



Les cumuls attendus sur l’épisode sont de l’ordre de 50 à 80 mm sur le littoral oriental et en plaine, 100 à 150 mm sur le relief et les contreforts est de l’île, localement 200 à 250 mm voire plus.



La limite pluie-neige se situe vers 2 000 m.



L’activité faiblit en seconde partie de nuit de samedi à dimanche.



Conséquences possibles :

Pluie-inondation/Orange

* De fortes précipitations susceptibles d’affecter les activités humaines sont attendues ;

* Des inondations sont possibles dans les zones habituellement inondables ;

* Des cumuls importants de précipitation sur de courtes durées, peuvent, localement, provoquer des crues inhabituelles de ruisseaux et fossés ;

* Risque de débordement des réseaux d’assainissement ;

* Les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles sur l’ensemble du réseau secondaire et quelques perturbations peuvent affecter le transport ferroviaire ;

* Des coupures d’électricité peuvent se produire.



Orages/Orange

* Violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants ;

* Des dégâts importants sont localement à craindre sur l’habitat léger et les installations provisoires ;

* Des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement ;

* Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non accompagnés de précipitations.



Conseils de comportement :

Pluie-inondation/Orange

* Renseignez-vous avant d’entreprendre vos déplacements et soyez très prudents. Respectez, en particulier, les déviations mises en place ;

* Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée ;

* Dans les zones habituellement inondables, mettez en sécurité vos biens susceptibles d’être endommagés et surveillez la montée des eaux.



Orages/Orange

* Je m’éloigne des cours d’eau et des points bas, je rejoins un point haut ou je m’abrite à l’étage ;

* Je ne m’engage pas sur une route immergée, même partiellement ;

* J’évite de me déplacer ;

* Je me tiens informé et je surveille la montée des eaux ;

* Je ne descends pas dans les sous-sols ;

* Je mets mes biens hors d’eau et je localise mon kit d’urgence.



