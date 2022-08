Vigilance orange pour le paramètre "Orages et pluie-inondation" jeudi 18 août et vendredi 19 août Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance météorologique ORANGE pour le paramètre "Orages et pluie-inondation" pour la période du jeudi 18 août 2022 à 21h jusqu'au vendredi 19 août en milieu de matinée



Qualification du phénomène Corse : Episode pluvio-orageux intense nécessitant un suivi particulier du fait de son intensité et de sa durée. Les rafales de vent attendues sous les orages de la nuit de jeudi à vendredi seront nettement moins violentes que celles observées ce jeudi matin, mais un événement pluvio-orageux intense bien plus durable.

Corse : Episode pluvio-orageux intense nécessitant un suivi particulier du fait de son intensité et de sa durée. Les rafales de vent attendues sous les orages de la nuit de jeudi à vendredi seront nettement moins violentes que celles observées ce jeudi matin, mais un événement pluvio-orageux intense bien plus durable. Situation actuelle * Corse: quelques averses se produisent sur le sud de la Corse mais l'épisode orageux n'a pas encore débuté

* Corse: quelques averses se produisent sur le sud de la Corse mais l'épisode orageux n'a pas encore débuté Evolution prévue Sur la Corse: Des orages formés en mer vont affecter une grande partie de la façade occidentale Corse durant toute la nuit de jeudi à vendredi.

Sous ces orages, on attend une activité électrique généralisée, de fortes intensités pluvieuses de 40 à 60 mm en moins d'une heure, de la grêle, de fortes rafales de vent, de 80 à 100km/h, parfois tourbillonaires; des trombes marines peuvent être observées sur la frange littorale.

Sur la Corse: Des orages formés en mer vont affecter une grande partie de la façade occidentale Corse durant toute la nuit de jeudi à vendredi. Sous ces orages, on attend une activité électrique généralisée, de fortes intensités pluvieuses de 40 à 60 mm en moins d'une heure, de la grêle, de fortes rafales de vent, de 80 à 100km/h, parfois tourbillonaires; des trombes marines peuvent être observées sur la frange littorale. Les cumuls de pluies attendus jusqu'à vendredi matin sont de 40 à 70 mm sur une grande moitié ouest, et ponctuellement de 80 à 100 mm, suite aux passages successifs de plusieurs cellules orageuses. La façade orientale est moins affectée par cet épisode.

Les derniers orages évacuent l'île vendredi à la mi-journée.

* A noter, en marge de cet évènement on attend des cumuls importants de précipitations sur les départements alpins placés en vigilance jaune.



Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com













Accueil Envoyer à un ami Imprimer