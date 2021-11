Vigilance orange "pluie-inondation" mardi 9 novembre Météo-France place le département en vigilance orange "pluie inondation" à partir du mardi 9 novembre à 16h jusqu'au 10 novembre 16h.



En nuit de mardi à mercredi, des averses orageuses remontent de la mer Tyrrhéniéenne et concernent le sud et l'est de la Corse. En milieu de nuit, ces orages s'intensifient avec des intensités pluvieuses de l'ordre de 30 mm/h. Sur 3h, ces cumuls pourront atteindre 60 à 80 mm.

Après une accalmie en fin de nuit et en matinée de mercredi, une nouvelle ligne orageuse remonte du sud et apporte à partir de la fin de matinée des pluies modérées à fortes sur l'est de la Corse jusqu'en fin d'après-midi, avec quelques débordements sur le haut des versants ouest du relief. Sous cette ligne orageuse, on retrouve des intensités de l'ordre de 20 à 30mm/h

Les pluies sont plus faibles sur l'ouest de l'île.

La ligne orageuse perd en activité en progressant vers le nord et s'évacue en soirée de mercredi

Sur l'épisode les cumuls atteindront 100 à 120 mm localisés et 150 mm sur les versants est du relief Corse, et jusqu'à 80 mm sur le littoral.



Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00

ou consultez www.meteofrance.com



Accueil Envoyer à un ami Imprimer