Vigilance orange paramètres orages et pluie-inondation jusqu'au samedi 05 décembre 2020 Météo-France place le département en vigilance orange pour les paramètres "orages" et "pluie-inondation" jusqu'au samedi 05 décembre 2020, à 06h00.



Situation actuelle : Les premières précipitations affectent l’Ouest de la Corse, mais l’épisode pluvieux-orageux intense n’a pas encore débuté. Evolution prévue : Des pluies remontant de Méditerranée abordent, ce vendredi matin, la côte occidentale corse. Ces précipitations s’intensifient aux fils des heures, en prenant un caractère orageux. Ce vendredi après-midi, les orages deviennent parfois violents, s’organisent en ligne remontant de la mer, avec de fortes intensités pluvieuses, de violentes rafales de vent et localement de la grêle. Ils se maintiennent jusqu’en fin de nuit de vendredi à samedi. Sous les plus forts orages, 60 à 80 mm de pluie peuvent tomber en 2 à 3 heures, touchant autant les zones littorales que l’intérieur. Les cumuls attendus jusqu’à samedi sont de l’ordre de 50 à 80 mm généralisés, ponctuellement 100 à 120 mm. Facteur aggravant : La Corse-du-Sud est placée en vigilance jaune vagues-submersion sur la côte occidentale durant la même journée. Conséquences possibles : Pluie-inondation/Orange * De fortes précipitations susceptibles d’affecter les activités humaines sont attendues ; * Des inondations sont possibles dans les zones habituellement inondables ; * Des cumuls importants de précipitation sur de courtes durées, peuvent, localement, provoquer des crues inhabituelles de ruisseaux et fossés ; * Risque de débordement des réseaux d’assainissement ; * Les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles sur l’ensemble du réseau secondaire et quelques perturbations peuvent affecter le transport ferroviaire ; * Des coupures d’électricité peuvent se produire.

Orages/Orange * Violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants ; * Des dégâts importants sont localement à craindre sur l’habitat léger et les installations provisoires ; * Des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement ; * Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non accompagnés de précipitations. Conseils de comportement : Pluie-inondation/Orange * Renseignez-vous avant d’entreprendre vos déplacements et soyez très prudents. Respectez, en particulier, les déviations mises en place ; * Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée ; * Dans les zones habituellement inondables, mettez en sécurité vos biens susceptibles d’être endommagés et surveillez la montée des eaux. Orages/Orange * Je m’éloigne des cours d’eau et des points bas, je rejoins un point haut ou je m’abrite à l’étage ; * Je ne m’engage pas sur une route immergée, même partiellement ; * J’évite de me déplacer ; * Je me tiens informé et je surveille la montée des eaux ; * Je ne descends pas dans les sous-sols ; * Je mets mes biens hors d’eau et je localise mon kit d’urgence.

Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com



