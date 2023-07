Vigilance orange canicule à compter du lundi 24 juillet I sirvizii di Météo-France ani piazzatu u Pumonti in vigilenza arancinu par via di i caldamoni



Le département de la Corse-du-Sud est replacé en vigilance orange pour le paramètre canicule, à compter de demain, lundi 24 juillet 2023 à 12h00 jusqu'au mardi 25 juillet 2023 à 06h00.



Lieu concerné : Département de la Corse-du-Sud Début d'événement : lundi 24 juillet à 12h00 Fin d'événement : mardi 25 juillet à 06h00 2 – Qualification de l'événement : Passage en vigilance orange canicule pour le département de la Corse-du-Sud. Pic de chaleur attendu lundi nécessitant une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées. 3- Evolution prévue Les températures minimales restent douces comprises généralement entre 21 et 24°c dans les terres, jusqu'à 26-27°c sur le littoral. Fortes chaleurs l'après-midi avec des températures comprises entre 36 et 39°c, atteignant localement 40 voire 41°c. Ce pic de chaleur prend fin dès le lendemain. 4 – Conséquences possibles : Chacun d'entre nous est menacé par les fortes chaleurs, même les individus en bonne santé. Le danger est plus grand pour les personnes âgées, les personnes atteintes de maladie chronique ou de troubles de la santé mentale, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments, et les personnes isolées. De même, il convient d'être particulièrement vigilant au risque de déshydratation et/ou de coup de chaleur chez les sportifs et les personnes qui travaillent à l'extérieur. Enfin, une vigilance particulière devra être portée sur les enfants. Les symptômes d'un coup de chaleur sont : une fièvre supérieure à 40°C, une peau chaude, rouge et sèche, des maux de tête, des nausées, une somnolence, une soif intense, une confusion, des convulsions et une perte de connaissance. Dans ce cas, contacter immédiatement le 15 (SAMU) ou le 18 (sapeurs-pompiers). 5 – Conseils de comportement : • Buvez de l'eau plusieurs fois par jour. • Continuez à manger normalement. • Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour à l'aide d'un brumisateur, d'un gant de toilette ou en prenant des douches ou des bains tièdes. • Ne sortez pas aux heures les plus chaudes (11h-21h). • Si vous devez sortir portez un chapeau et des vêtements légers. • Essayez de vous rendre dans un endroit frais ou climatisé deux à trois heures par jour, tout en continuant de respecter la distanciation physique et les gestes barrière. • Limitez vos activités physiques et sportives. • Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit. • Si vous avez des personnes âgées, souffrant de maladies chroniques ou isolées dans votre entourage, prenez de leurs nouvelles ou rendez leur visite. Accompagnez-les dans un endroit frais. • En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin. • Si vous avez besoin d'aide, appelez la mairie. Pour en savoir plus, consultez le site https://sante.gouv.fr/

Continuez à manger normalement.

Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur, d’un gant de toilette ou en prenant des douches ou des bains tièdes

Ne sortez pas aux heures les plus chaudes (11h-21h).

Si vous devez sortir portez un chapeau et des vêtements légers.

Essayez de vous rendre dans un endroit frais ou climatisé deux à trois heures par jour, tout en continuant de respecter la distanciation physique et les gestes barrière.

Limitez vos activités physiques et sportives.

Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit.

Si vous avez des personnes âgées, souffrant de maladies chroniques ou isolées dans votre entourage, prenez de leurs nouvelles ou rendez leur visite. Accompagnez-les dans un endroit frais.

En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin.

Si vous avez besoin d’aide, appelez la mairie.

Pour en savoir plus, consultez le site https://sante.gouv.fr/

Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France :

Pour se tenir informé de l'évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com











