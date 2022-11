Vigilance orange "Pluie-inondation et orages" en Corse-du-Sud Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance météorologique ORANGE pour le paramètre "Pluie-inondation et orages" pour la période du 15 novembre 2022 à 12h au 16 novembre 2022 à 00h00.



Un phénomène météorologique intense Des orages venant de la mer frappent, dès à présent, l’ouest du département de la Corse-du-Sud et se renforceront à la mi-journée.



La perturbation débutera entre le nord d’Ajaccio et Porto puis redescendra sur Ajaccio en fin de matinée avec des cumuls possibles de 40mm en moins d’une heure.



En début d’après-midi, les précipitations se déplaceront vers le sud et l’intérieur du département, notamment sur les contreforts ouest du relief, où sont attendus les cumuls les plus importants, qui pourraient atteindre entre 130 et 150 mm sur tout l’épisode.



Sur le reste du département, les cumuls attendus sont compris entre 50 et 80 mm pour toute la durée de l’épisode.



Ces orages sont accompagnés d’une intense activité électrique et de rafales de vent pouvant atteindre 80 km/h localement.



Vigilance renforcée

Le préfet a déclenché l’activation du centre opérationnel départemental (COD) qui réunit Météo France et l’ensemble des acteurs concernés (services de l’État, collectivités territoriales, services de secours, forces de l’ordre, etc.) afin d’assurer un suivi de la situation et de prendre les mesures nécessaires à la protection de la population.



Compte-tenu de leur faible niveau, les cours d’eau devraient pouvoir absorber le flux de précipitations, mais une surveillance heure par heure est assurée conjointement par les services de l’État et ceux de la Collectivité de Corse.



Une attention particulière est portée sur la commune d’Ajaccio, en raison du risque de ruissellement et d’inondation qui pourrait toucher certains secteurs de la ville.



Des points de situation réguliers sont assurés afin d’envisager de possibles mesures relatives à la sortie des établissements scolaires en fin d’après-midi.



Mesures de précaution

Au regard de ces conditions météorologiques défavorables, la plus grande prudence et une particulière vigilance sont recommandées au cours des déplacements ainsi que dans les zones habituellement inondables.

• A l’approche d’un orage, prenez les précautions d’usage pour mettre à l’abri les objets sensibles au vent.

• Ne vous abritez pas sous les arbres.

• Évitez les promenades en forêts et les sorties en montagne.

• Évitez d’utiliser le téléphone et les appareils électriques.

• Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins. Pour se tenir informé de l'évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com

