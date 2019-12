Vigilance météo Orange A prifittura hà missu u pumonti in vigilanza gialla vennari da u 13 di dicembri à meziornu sin'à u 14 à 3 ori di u dopu meziornu

La préfecture place le département de la Corse-du-Sud en vigilance orange de ce vendredi 13 décembre 12h00 à 14 décembre 15h00. Forte tempête hivernale demandant une vigilance particulière. Les forces de vent prévues peuvent occasionner des dégâts. Soyez vigilants ⚠️







Evolution prévue : Ce vent d’Ouest va se renforcer en matinée en atteindre des valeurs tempétueuses à partir de la mi-journée avec des rafales à 90/110 km/h assez généralisées, 110 à 130 km/h sur la région de Porto-Vecchio et les reliefs, jusqu’à 130/150 km/h sur les crêtes. En fin de journée, le vent tourne au Nord-Ouest. Le littoral occidental et les massifs du sud de l’île restent soumis à des rafales à 100/120 km/h, 100 km/h jusque dans le fond des golfes. Le vent s’atténue temporairement en première partie de nuit de vendredi à samedi. Il reprend en seconde partie de nuit en montagne et sur le sud-est de l’île avec des rafales à 100/120 km/h. Le vent s’atténue en fin de journée.



Conseils de comportement :

 Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route en particulier si vous conduisez un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent.

 Ne vous promenez pas en forêt [et sur le littoral].

 En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d’objets divers.

 N’intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.

 Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés.

 Installez impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments





Conséquences possibles :

 Des coupures d’électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution.

 Les toitures et les cheminées peuvent être endommagées.

 Des branches d’arbre risquent de se rompre. Les véhicules peuvent être déportés.

 La circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en zone forestière.



Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com





