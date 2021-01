Vigilance jaune vents forts / pluies-inondations / vagues de submersions du vendredi 22 janvier 2021 au samedi 23 janvier 2021 I sirvizii di Meteo France ci dumandani d'essa prudenti par via di u timpurali à ghjunghja



Les services de Météo-France ont placé le département de la Corse-du-Sud en vigilance jaune "situation météorologique à surveiller" pour les paramètres "vents forts / pluies-inondations / vagues de submersions" du vendredi 22 janvier 2021 au samedi 23 janvier 2021.







Info Plaisanciers



Vent fort jusqu’à 80km/h, pluie en continu avec cumul jusqu’à 100 mm et mer agitée avec de la houle.



Il est demandé aux propriétaires des navires occupant un poste à quai de :

- vérifier leur amarrage

- arrimer au bateau les objets pouvant être transformés en projectiles

- retirer tous les éléments susceptibles d'augmenter la prise au vent (Tauds, Voiles,…)

- écarter le bateau du quai

- placer correctement les pare-battages pour amortir les chocs sur la coque

- doubler les amarres



