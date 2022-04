Vigilance jaune "vent fort" samedi 9 avril de 06h00 à 22h00. Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance jaune

« situation météorologique à surveiller » pour le paramètre "vent fort" le samedi 9 avril 2022

de 06h00 à 22h00.



Paramètre "vent fort"



Samedi 9 avril 2022, en matinée, le Libeccio se renforce d'abord en Haute-Corse.



Dans l'après-midi, le vent fort concernera également l'est de l'île en particulier la région de

Porto-Vecchio où des rafales pouvant atteindre 100 à 120 km/h sont attendues sur les premiers

reliefs et jusqu'à 130 km/h sur les crêtes.

Ce vent se maintient en journée, puis perd en intensité en début de soirée. La plus grande prudence est recommandée lors des déplacements . Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com

