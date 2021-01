Vigilance jaune vent fort et orages/pluie-inondation du samedi 30 janvier 21h00 au dimanche 31 janvier 4h00 Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance jaune « situation météorologique à surveiller » pour le paramètre "vent fort", et jaune simple « orages/pluie-inondation » à compter du samedi 30 janvier 2021 au dimanche 31 janvier 2021.











Ce coup de vent est plutôt bref, le vent faiblissant nettement en cours de seconde partie de nuit lorsqu’il bascule nord-ouest, avec des rafales n’atteignant plus que 80 à 90 km/h.



Il faut noter également que Météo-France a placé la Corse du Sud en vigilance jaune pour le paramètre pluie-inondation et orages.



Des pluies débutent en fin d’après-midi et début de soirée de samedi sur le relief. Les pluies atteindront également les plaines, notamment sur l’ouest du département (Gravona et Prunelli) dans la nuit. Les cumuls attendus sur l’épisode sont de l’ordre de 60-70 mm sur le relief et de 20 à 40 mm en plaine.



Les averses s’estompent ensuite en fin de nuit et seules quelques averses résiduelles persisteront en matinée de dimanche jusqu’à la mi-journée.



