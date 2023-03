Vigilance jaune "vent" du vendredi 10 mars au samedi 11 mars Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance jaune « situation météorologique à surveiller pour le paramètre "vent" pour la période du vendredi 10 mars 2023 à 08h00 au samedi 11 mars 2023 à 12h00 au plus tôt.







Niveau jaune « situation météorologique à surveiller »



1. Conditions météorologiques



Paramètres "vent " : Validité: du vendredi 10 mars 2023 à 08:00 au samedi 11 mars 2023 à 12:00 au plus tôt.



Le vent d'Ouest se renforce nettement en fin de matinée de vendredi et souffle en tempête dans la nuit de vendredi à samedi. I! se maintient jusqu'en journée de samedi.



Les rafales atteignent, sur les extrémités de l'île et le relief, 100 à 140 km/h et jusqu'à 150 km/h sur les caps exposés (jusqu'à 200km/h sur le nord de la Corse).

La côte orientale pourra également être touchée par de violentes rafales.



2. Recommandations



L'autorité préfectorale vous demande de prendre immédiatement les mesures d'information et d'anticipation propres à garantir la sécurité des personnes et des biens.



Vent violent



Conséquences possibles

Des coupures d'électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution pendant des durées relativement importantes.



Les toitures et les cheminées peuvent être endommagées. Des branches d'arbre risquent de se rompre.

La circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en zone forestière. Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone.



Conseils de comportement

Je protège ma maison et les biens exposés au vent

Je me tiens informé auprès des autorités

Je limite mes déplacements

Je prends garde aux chutes d'arbres et d'objets

Je n’interviens pas sur les toits

j'installe les groupes électrogènes à l'extérieur de la maison



IMPORTANT



Il y a lieu d'assurer une veille de ces événements météorologiques.

La plus grande prudence est recommandée lors des déplacements.

Les activités de pleine nature sont fortement déconseillées.

Respecter les consignes des autorités gestionnaires des routes.



Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez



