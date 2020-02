Vigilance jaune "vent" du jeudi 13 février 22h au vendredi 14 février 10h

Le vent de secteur Ouest se renforce en soirée de jeudi et devient fort en cours de nuit.

Les rafales les plus fortes sont attendues en seconde partie de nuit de jeudi à vendredi et vendredi en début de journée.



Les rafales toucheront le Sud-Est de l'île entre Porto-Vecchio et Ghisonaccia, vers la fin de nuit/début matinée avec des valeurs de 100 à 120km/h.



Le vent commencera a faiblir progressivement en cours de matinée.

Il est rappelé que l'emploi du feu est formellement interdit jusqu'au lundi 17 février 2020 inclus.



Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com