Vigilance jaune "vent", "pluie-inondation" et "vagues-submersion" jeudi 2 mars à partir de 22h U pumonti piazzatu in alerta gialla pà u ventu, l'acqua è risichi liati à l'ondi da u 2 sin'à u 3 di marzu.

Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance météorologique jaune Situation Météorologique à Surveiller pour le paramètre "vent" , "pluie-inondation" et "vagues-submersion" pour la période du jeudi 2 mars à partir de 22h au vendredi 3 mars 12h .



Suivez l'évolution sur le site de Météo France ou composez le 05 67 22 95 00.

