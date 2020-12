Vigilance jaune vagues submersion vendredi 4 décembre 2020

Ce jeudi après-midi, une vaste perturbation atlantique active traverse le golfe de Gascogne et se

décale vers l’Est.



Evolution prévue :

Avec le décalage vers l’Est du vaste système perturbé, les vents de Sud à Sud-Ouest se renforcent ce soir en Méditerranée et progressent vendredi vers l’Est du bassin.

Les conditions atmosphériques sont à l’origine d’une surélévation notable du niveau de la mer (phénomène de surcote). Les vents génèrent également de fortes vagues vendredi sur le littoral.



La conjonction de ces éléments induit alors un risque modéré de phénomène « vagues- submersion » (vigilance de niveau jaune) pour l’Ouest de la Corse-du-Sud.



En effet, des franchissements de paquets de mer et des débordements pourront être localement observés sur les zones basses ou vulnérables du littoral du département.



Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com