Vigilance jaune vagues-submersion, à compter du dimanche 24 janvier 2021 à 00h00, jusqu’au dimanche 24 janvier 2021, à 22h00. Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance jaune « situation météorologique à surveiller » pour le paramètre « vagues–submersion », à compter du dimanche 24 janvier 2021 à 00h00, jusqu’au dimanche 24 janvier 2021, à 22h00.







Qualification :

Événement pouvant se produire plusieurs fois par an.



Situation actuelle :

Les vents d’Ouest à Sud-Ouest se renforcent à nouveau sur le sud de la mer Méditerranée cette nuit de samedi à dimanche, en marge de la tempête « IGNACIO ».



Evolution prévue :

Le renforcement de ces vents génère une houle! puissante de Sud-Ouest, atteignant le Sud-Ouest de la Corse cette nuit.

Les forts déferlements associés à une sur-évaluation importante du niveau de la mer (surcote), pourront engendrer des franchissements de paquets de mer sur les zones exposées du littoral de la Corse-du-Sud, notamment dans les golfes de Sagone, Ajaccio et! du Valinco, et pourront contrarier l’écoulement des fleuves côtiers.

La Gravona, déjà impactée par les précipitations de la veille, devra faire l’objet d’une vigilance particulière.

Celle-ci pourrait atteindre des niveaux de l’ordre de 4 à 5 mètres.

Le maximum de l’intensité du phénomène est attendu dimanche 24 janvier 2021 dans l’après-midi.



Fermeture provisoire au public des zones exposées aux risques submersion Promenade piétonne quai des Torpilleurs (côté mer)

Aire de jeux quai des Torpilleurs (face aux Salines)

Promenade piétonne place Miot (côté mer)

Skatepark place Miot

Aire de jeux de sport Place Miot

Voie verte Route des Sanguinaires

Site de la Parata

La bretelle de sortie de ville T21 au niveau d’Expert La réouverture est subordonnée à la fin de la période d'alerte.



Retrouvez plus d'informations dans l'arrêté municipal en téléchargement.

Info Plaisanciers

- vérifier leur amarrage

- arrimer au bateau les objets pouvant être transformés en projectiles

- retirer tous les éléments susceptibles d'augmenter la prise au vent (Tauds, Voiles,…)

- écarter le bateau du quai

- placer correctement les pare-battages pour amortir les chocs sur la coque

- doubler les amarres



