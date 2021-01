Vigilance jaune vague/submersion du samedi 02 janvier 2021 à 14h00 au dimanche 03 janvier 2021 à 02h00 Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance jaune « situation météorologique a surveiller » pour le paramètre « vague/submersion » a compter du samedi 02 janvier 2021 a 14h00 au dimanche 03 janvier 2021 a 02h00.









Cette forte houle concernera plus particulièrement les golfes d'Ajaccio et du Valinco.



Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com



Soyez prudents. Une dépression actuellement située a l'Ouest de la Corse se creuse et génère des vents forts de Sud-Ouest sur le bassin méditerranéen qui vont impliquer la formation de fortes vagues de Sud-Ouest sur le littoral occidental de la Corse.Cette forte houle concernera plus particulièrement les golfes d'Ajaccio et du Valinco.Soyez prudents.

Arrêté de Fermeture du 2 au 8 cours grandval Considérant les chutes de tuiles et que la sécurité et les commodités l’exigent ;,

Le samedi 2 janvier 2021, de 17h00 au dimanche 3 janvier 2021 8h00, le Cours Grandval est fermé à la circulation des véhicules et des piétons entre les numéros 2 et 8 du Cours.



Seuls les piétons riverains sont autorisés à accéder à leurs domiciles.



Retrouvez plus d'informations dans l'arrêté municipal en téléchargement. arrete rue barree cours grandval 02 01 21.pdf (94.88 Ko)



