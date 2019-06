Vigilance jaune un épisode de canicule du 25 au 27 juin 2019 I sirvizii di Meteo France ani piazzatu u Pumonti in vigilenza gialla pà i caldamoni trà u 25 è u 27 di ghjugnu

Les services de Météo France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance jaune pour un épisode de canicule du 25 au 27 juin 2019 à 16h00.



Le "Niveau 2 - Avertissement chaleur" du plan canicule 2A est activé par la préfète de la Corse-du-Sud à compter de ce jour sur l'ensemble du département.









comportements à adopter En cas de malaise, appelez le 15 pour en savoir plus : 0 800 06 66 66 ou www.meteo.fr pour consulter la météo et la carte de vigilance www.sante.gouv.fr/canicule

