Vigilance jaune « situation météorologique à surveiller » vent mercredi 07 octobre de 00h00 à 18h00 Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance jaune « situation

météorologique à surveiller » pour le paramètre « vent » à compter du mercredi 07 octobre 2020 à 00h00 au

mercredi 07 octobre 2020 à 18h00



A titre indicatif, ce mardi soir le vent d’Ouest se renforce en Corse avec des rafales à 110/120 km/h sur le relief central et la Balagne, jusqu’à 130 km/h sur le Cap-Corse. En deuxième partie de nuit et en matinée de mercredi, le vent atteint 100/120 km/h en rafales sur la Balagne et 150 km/h sur le Cap-Corse. Concernant la Corse-du-Sud, les reliefs restent les plus exposés avec des rafales pouvant atteindre 100/120 km/h. Le vent peut temporairement déferler sur les versants Est des reliefs, notamment sur la région entre Solenzara et Porto-Vecchio avec des rafales de même valeur. Sur les caps exposés, les rafales peuvent atteindre 90 km/h.



Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com

