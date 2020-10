Vigilance jaune « situation météorologique à surveiller » vagues - submersion jusqu’au dimanche 04 octobre 06h00 Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance jaune « situation météorologique à surveiller » pour le paramètre « vagues - submersion », validité immédiate jusqu’au dimanche 04 octobre 06h00





Même si le niveau orange n’est plus requis, les fortes vagues d’Ouest à Sud-Ouest vont persister jusqu’à dimanche matin et pourront encore occasionner des submersions sur les zones vulnérables du littoral Ouest de la Corse-du-Sud et notamment sur les golfes d’Ajaccio, de Sagone et de Propriano.





Pour se tenir informé de l'évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com Le vent de Sud-Ouest s'est atténué ce matin. Il va se renforcer à nouveau ce soir en s'orientant Ouest à Sud-Ouest sur le littoral occidental de la Corse, entretenant de fortes vagues.

