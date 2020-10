Vigilance jaune « situation météorologique à surveiller » pluies/inondations/orage du mercredi 14 octobre 14h au jeudi 15 octobre 22h U dipartamentu di u Pumonti hè statu piazzatu in vigilenza gialla par via di u gattivu tempu trà u 14 d'uttrovi è u 15 d'uttrovi à 10 ori di sera

Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance jaune « situation météorologique à surveiller » pour les paramètres « pluies/inondations/orage », à compter du mercredi 14 octobre 2020 à 14h00 au jeudi 15 octobre 2020 à 22h00.







Ces orages peuvent être particulièrement forts sur une grande moitié sud de l’île jusqu’en soirée, avec de fortes intensités pluvieuses et rafales de vent.



Le temps instable, avec des averses orageuses, se maintient durant la nuit de mercredi à jeudi et sur la journée de jeudi.



Atténuation des averses dans la nuit de jeudi à vendredi.



Les cumuls de pluies attendus sur l’épisode, sont de l’ordre de 40 à 60 mm sur de larges zones du département, et ponctuellement 80 à 100 mm, sous les orages les plus forts et stationnaires, notamment sur les secteurs Sartène / Porto-Vecchio et la région ajaccienne.





Pour se tenir informé de l'évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com

