Vigilance jaune situation météorologique à surveiller orages/pluies inondations

Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance météorologique jaune "situation météorologique à surveiller" pour les paramètres 'orages et pluie inondations " pour ce jour lundi 4 octobre de 14 h à 21h. Des orages vont affecter le département notamment dans sa partie sud.



Sous ces fortes averses orageuses, on attend localement des cumuls de l'ordre de 30 à 40 mm en peu de temps, ainsi que de la grêle et des coups de vent.



Sur l'épisode, les cumuls attendus peuvent atteindre 30 à 60 mm et ponctuellement jusqu'à 80/100 mm sur le sud-est du département.