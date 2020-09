Vigilance jaune "situation météorologique à surveiller" orage et pluie-inondation jusqu'au dimanche 20 septembre 22h00 Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance jaune « situation météorologique à surveiller » pour les paramètres « orage » et « pluie-inondation », jusqu’au dimanche 20 septembre 2020 à 22h00.





Sous ces orages, de fortes intensités pluvieuses de 30 à 40, ponctuellement 50 mm/h, de la grêle et de fortes rafales de vent (80 à 90 km/h) sont possibles.

Les cumuls attendus jusqu’à ce soir sont de 50 à 60 mm, très ponctuellement 70/80 mm sous les orages les moins mobiles ou au passage successif de plusieurs cellules.



Pour se tenir informé de l'évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com

