Vigilance jaune « situation météorologique à surveiller » orage et pluie-inondation du 24 septembre 15h au 25 septembre 21h Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance jaune « situation météorologique à surveiller » pour les paramètres « orage – pluie-inondation » et « vent », jusqu’au vendredi 25 septembre 2020 à 21h00.



Paramètre « orage – pluie inondation »

Un épisode pluvio-orageux se met en place sur la Corse et concernera l’île jusqu’en journée de vendredi.



Des averses se déclenchent dès cet après-midi et prennent un caractère orageux.



En fin de journée et surtout à partir de la soirée, les pluies orageuses s’intensifient sur la moitié Ouest de l’île.



En cours de nuit de jeudi à vendredi, plusieurs passages pluvio-orageux sont attendus avec des orages localement forts, principalement sur l’Ouest et le Sud de l’île.



Ces orages sont accompagnés de pluies intenses pouvant donner 60 mm en peu de temps. De fortes rafales de vent et de la grêle sont également possibles.



Progressivement, en cours de matinée de vendredi, les fortes pluies concerneront essentiellement les versants occidentaux et le relief de l’île.

Sur l’épisode jusque vendredi après-midi, sur la moitié Ouest, les quantités de précipitations pourront atteindre localement 100 à 120 mm, 150 mm sur le relief.



La limite pluie/neige s’abaissera assez nettement à partir de la mi-journée de vendredi pour se situer vers 1 600/1 800 m.



Paramètre « vent »

Le vent d’Ouest à Sud-Ouest se renforce dès le courant de la matinée de vendredi sur l’île. Sur le Sud, les rafales atteignent 100 à 110 km/h.

L’après-midi, le vent se renforce encore atteignant des rafales de 100 à 120 km/h sur le relief et le Sud de l’île.



Pour se tenir informé de l'évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com

