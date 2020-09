Vigilance jaune « situation météorologique à surveiller » hydro/orage jusqu’au mercredi 23 septembre 19h U Pumonti hè statu piazzatu in vigilenza gialla par via di u gattivu tempu sin'à u marcuri 23 di sittembri 7 ori di sera

Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance jaune « situation météorologique à surveiller » pour le paramètre « hydro/orage », jusqu’au mercredi 23 septembre 2020 à 19h00.





Localement forts, ils s’accompagnent de grêle, de rafales de vent et peuvent donner des cumuls de 30 à 50 mm, souvent en moins d’une heure.

Avec le passage de plusieurs cellules orageuses, les cumuls peuvent s’élever localement de 60 à 90 mm.

Les orages s’atténuent en soirée et début de nuit.



Pour se tenir informé de l'évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com

