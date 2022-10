Vigilance jaune «pluie-inondations-orages» dimanche 9 octobre Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance météorologique jaune "situation météorologique à surveiller" pour les paramètres "pluie-inondations-orages" pour la période du dimanche 09 octobre 2022 à 08h00 au lundi 10 octobre 2022 à 00h00.



Ces orages localisés peuvent donner des cumuls de pluie de 30 à 50 mm dans un pas de temps très court (en une heure). En cours de journée de dimanche, le risque d'averses et d'orages se maintient à l'Est de l'île puis se renforce entre la fin d'après-midi de dimanche et la soirée toujours sur la partie orientale de l'île. Ces orages peuvent alors produire une forte activité électrique, de la grêle et de fortes intensités de pluie. Les cumuls attendus sur la journée peuvent atteindre 50 à 80 mm à l'Est de l'île, très localement 100 à 120 mm sur certains secteurs littoraux ne sont pas exclus. En fin de soirée de dimanche, les orages se décalent en mer et ne concernent plus la Corse. Pour se tenir informé de l'évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com Dans la matinée de dimanche, des averses orageuses se forment sur le littoral oriental de l'île.Pour se tenir informé de l'évolution des conditions météorologiques auprès de

