Vigilance jaune "pluie-inondation" jusqu'au vendredi 12 novembre I sirvizii di Météo-france ani piazzatu u dipartamentu in vigilenza ghjalla par via di u timpurali è di i risichi d'inundazioni

Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance jaune situation météorologique à surveiller pour le paramètre pluie-inondation pour la période du mercredi 10 novembre 2021 à 18 h00 au vendredi 12 novembre 2021 à 00h00.





Les pluies les plus intenses sont attendues dans la journée de jeudi 11 novembre 2021.



Sur tous les contreforts orientaux, de la Castagniccia à l’Alta Rocca, des cumuls de pluie de l’ordre de 60 à 80 mm, ponctuellement 100 mm, sont attendus et viendront s’ajouter aux pluies déjà tombées sur ces mêmes zones, durant l’épisode pluvieux de mardi soir à mercredi journée.



Sur l'épisode, depuis mardi soir, les cumuls atteindront généralement 80 à 100 mm sur l'est de la Corse, 110 à 130 mm sur les versants est du relief, localement 150 à 200 mm sur le Fiumorbo.



La perturbation active évacue l'île mercredi soir, des averses perdurent durant la nuit de merdredi à jeudi, et reprennent avec une intensité moindre en journée de jeudi.



L'ouest de la Corse est moins concerné par cet épisode, les cumuls sont de 20 à 40 mm, jusqu'à 60 à 80 mm sur le Sud





Conséquences possibles Pluie-Inondation/Orange :



* De fortes précipitations susceptibles d'affecter les activités humaines sont attendues.

* Des inondations sont possibles dans les zones habituellement inondables.

* Des cumuls importants de précipitation sur de courtes durées, peuvent, localement, provoquer des crues

inhabituelles de ruisseaux et fossés.

* Risque de débordement des réseaux d'assainissement.

* Les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau secondaire

et quelques perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires en dehors du réseau "grandes lignes".

* Des coupures d'électricité peuvent se produire.

