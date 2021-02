Vigilance jaune pluie-inondation et vagues-submersion du 08 février 22h00 au 09 février 12h00 I sirvizii di Météo-France ani piazzatu u Pumonti in vigilenza gialla par via di i risichi d'inundazioni è di marosuli pà sta sera è dumani sin'à meziornu

Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance jaune « situation météorologique à surveiller » pour les paramètres « pluie-inondation » à compter du lundi 08 février 2021 à 22h00 au mardi 09 février 2021 à 12h00 et « vagues-submersion » à compter du mardi 09 février 2021 à 03h00 jusqu’à 12h00



Paramètre « pluie-inondation »

Un épisode pluvio-orageux est annoncé sur la Corse-du-Sud pour la nuit de lundi à mardi, se prolongeant mardi matin.



Lundi soir et dans la nuit de lundi à mardi, des orages et averses gagnent le littoral et se propagent jusque sur le relief occidental. Les intensités sont de l'ordre de 10-15 mm à l'heure. Même si les intensités baissent en fin de nuit, l'épisode se poursuit jusqu'en matinée de mardi par blocage sur les versants ouest.



Sur cet épisode d'environ 12h, on attend généralement 30-60 mm du littoral vers les contreforts, et localement 70-90 mm au-dessus de 500-800 m d'altitude. Dans un contexte de forte sensibilité des sols, des réactions hydrologiques sont attendues localement.

La limite pluie-neige s'élève temporairement en soirée vers 1500-1700m avant de s'abaisser et de se stabiliser vers 1300-1400m pour la seconde partie de nuit et matinée de mardi.



A noter qu'une nouvelle perturbation est prévue sur la journée de mercredi pouvant donner à nouveau des cumuls du même ordre, voire plus importants. A confirmer



Paramètre « vagues-submersion »

Qualification : épisode de fortes vagues de Sud-Ouest pouvant se produire plusieurs fois par an.

Situation actuelle : des vents forts de secteur Sud-Ouest soufflent depuis le sud du bassin méditerranéen.

Evolution prévue : ces vents génèrent de fortes vagues de Sud-Ouest qui atteignent le littoral Ouest de la Corse du Sud. Ces vagues pourront alors occasionner des submersions par franchissement de paquets de mer et des débordements sur les zones basses ou vulnérables du littoral, notamment sur les golfes d'Ajaccio, de Valinco et de Cargèse. (Hauteur de houle attendue 2,50 m).



Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo-France composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com Un épisode pluvio-orageux est annoncé sur la Corse-du-Sud pour la nuit de lundi à mardi, se prolongeant mardi matin.Lundi soir et dans la nuit de lundi à mardi, des orages et averses gagnent le littoral et se propagent jusque sur le relief occidental. Les intensités sont de l'ordre de 10-15 mm à l'heure. Même si les intensités baissent en fin de nuit, l'épisode se poursuit jusqu'en matinée de mardi par blocage sur les versants ouest.Sur cet épisode d'environ 12h, on attend généralement 30-60 mm du littoral vers les contreforts, et localement 70-90 mm au-dessus de 500-800 m d'altitude. Dans un contexte de forte sensibilité des sols, des réactions hydrologiques sont attendues localement.La limite pluie-neige s'élève temporairement en soirée vers 1500-1700m avant de s'abaisser et de se stabiliser vers 1300-1400m pour la seconde partie de nuit et matinée de mardi.A noter qu'une nouvelle perturbation est prévue sur la journée de mercredi pouvant donner à nouveau des cumuls du même ordre, voire plus importants. A confirmerParamètre « vagues-submersion »Qualification : épisode de fortes vagues de Sud-Ouest pouvant se produire plusieurs fois par an.Situation actuelle : des vents forts de secteur Sud-Ouest soufflent depuis le sud du bassin méditerranéen.Evolution prévue : ces vents génèrent de fortes vagues de Sud-Ouest qui atteignent le littoral Ouest de la Corse du Sud. Ces vagues pourront alors occasionner des submersions par franchissement de paquets de mer et des débordements sur les zones basses ou vulnérables du littoral, notamment sur les golfes d'Ajaccio, de Valinco et de Cargèse. (Hauteur de houle attendue 2,50 m).

Accueil Envoyer à un ami Imprimer