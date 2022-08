Vigilance jaune «orages» en Corse-du-Sud lundi 8 août Pour la journée de lundi 8 août 2022 de 11h00 à 18h00



Les services de Météo-France annoncent une dégradation des conditions météorologiques et placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance météorologique jaune ("situation météorologique à surveiller") pour le paramètre « orages » pour la journée de lundi 8 août 2022 de 11h00 à 18h00



En fin de matinée, des cellules orageuses se développent sur le relief, jusqu’au littoral du Sud-Est du département. Les orages sont susceptibles d’être particulièrement actifs, localement, et s’accompagnent de fortes intensités, et de grêle, en particulier sur l’axe du Renoso jusqu’au massif de Zonza.

Les cumuls de précipitations attendus sont de l’ordre de 30 à 40 mm sur un pas-de-temps très court. Ils peuvent atteindre 60 à 80 mm sur les secteurs les plus concernés par cet épisode orageux.

Compte tenu de l'état actuel des cours d'eau, très bas en raison de la sécheresse, ces épisodes orageux peuvent générer une montée soudaine et rapide de leur niveau. Il y a donc lieu d'assurer une veille et une vigilance particulière sur l'évolution des conditions météorologiques et d'adapter, en conséquence, les activités qui s'organisent aux abords et dans les cours d'eau.



