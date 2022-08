Vigilance jaune "orage et pluie-inondation" à partir du jeudi 18 août Acqua è timpurali annunciati da i sirvizii di Meteo France pà u dipartimentu di u Pumonte in a nuttata di marcuri à ghjovi è quella di ghjovi à vennari.

Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance jaune (situation météorologique à surveiller) pour les paramètres "orage et pluie-inondation" du jeudi 18 août 2022 à 07h00 au vendredi 19 août 2022 à 09h00.



Selon les prévisions de Météo-France, en deuxième partie de nuit de mercredi à jeudi, des orages vont se former en mer. Ces formations orageuses sont susceptibles d’aborder les côtes puis toucher les fonds de vallées en perdant en activité.



Sous les cellules actives, des cumuls de pluie attendues sont de l’ordre de 50 à 80 mm dans un pas-de-temps très court. L’épisode peut également être marqué par des chutes de grêle, des rafales de vent de 80 à 100 km/h, ainsi qu’une forte activité électrique.

Une accalmie temporaire est à prévoir jeudi après-midi, puis une reprise en fin de journée et de nuit de jeudi à vendredi.



Ce nouvel épisode orageux est actif avec de fortes rafales de vent (de 80 à 100 km/h), pouvant être tourbillonnaires, accompagné de pluies avec des cumuls de 40 à 60 mm, et ponctuellement 80 mm sous les orages les moins mobiles.

A ce titre la fréquentation des cours d’eau et des espaces naturels est fortement déconseillée.



Ces orages s’évacuent vers l’Italie vendredi matin.

Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com





Accueil Envoyer à un ami Imprimer