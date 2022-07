Vigilance jaune canicule Attenti à i caldamoni trà marti u 19 è marcuri u 20 di lugliu 8 ori di sera

Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance jaune « situation météorologique à surveiller » pour le paramètre "canicule" du mardi 19 juillet 2022 à 12h00 au mercredi 20 juillet 2022 à 20h00.



Paramètre "canicule"



Dès cet après-midi, les températures maximales sont comprises entre 30 et 31°C sur le littoral, localement 33°C dans l’intérieur. Dans la nuit de lundi à mardi, les températures minimales restent douces sur la façade orientale entre 23 et 26°C et un peu plus fraîches sur le Sud-Ouest de l’île et l’intérieur entre 19 et 22°C.

Le secteur d’Ajaccio reste en deçà des seuils de canicule, mais dans l’intérieur et plus largement sur le secteur de Porto-Vecchio. Les jours suivants, les températures maximales augmentent progressivement de 1 à 2°C et ce notamment sur la façade orientale. La hausse est moindre sur la façade Sud-Ouest de l’île.Le secteur d’Ajaccio reste en deçà des seuils de canicule, mais dans l’intérieur et plus largement sur le secteur de Porto-Vecchio. Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com



