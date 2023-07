Vigilance jaune canicule samedi 8 juillet de 3h00 à 16h I sirvizii di Météo-France ani piazzatu u Pumonti in vigilenza gialla par via di i caldamoni

Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance météorologique jaune "situation météorologique à surveiller" pour le paramètre "canicule" pour la période du samedi 08 juillet 2023 de 03h00 à 16h00.



Paramètre "canicule"

Les températures, déjà élevées ce vendredi, vont amorcer une hausse sensible à partir de demain samedi 8 juillet 2023 :



• en journée, des températures maximales de 32 à 34 degrés sont attendues en bord de mer et jusqu'à plus de 35 degrés en plaine et dans l'intérieur ;

• la nuit, les températures ne devraient pas descendre sous le seuil des 21 degrés, voire 24 degrés sur le littoral.



Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France :

