Vigilance jaune canicule du mardi 20 juin 14h au mercredi 21 juin 16h Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance météorologique jaune "situation météorologique à surveiller" pour le paramètre "canicule" pour la période du mardi 20 juin 2023 à 14h00 au mercredi 21 juin 2023 à 16h00.



Paramètre "canicule"

Ce lundi après-midi, les températures maximales sont de l'ordre de 32 à 33°C, localement jusqu'à 34°C.

En cours de nuit de lundi à mardi, les températures minimales sont proches de 20 à 22°C, voire 23 à 24°C.



C'est demain mardi dans l'après-midi qu'un épisode de Sirocco se met en place sur la façade occidentale du département. Avec un effet de foehn, les températures maximales atteindront 36 à 38°C, localement 39°C entre le golfe de Valinco et le golfe de Porto.



Dans la nuit de mardi à mercredi, les températures minimales ne descendent pas sous les 20 à 24°C, localement 25 à 26°C. Les températures remontent très rapidement en matinée de mercredi, qui sera la journée la plus chaude, avec 35°C atteint dès le milieu de matinée. Les températures maximales mercredi atteignent 37 à 39°C. Les 40°C pourront être atteints localement.



Dans la nuit de mercredi à jeudi, les températures élevées se poursuivent avec pas moins de 20°C. Le risque court aussi sur la journée de jeudi avec une baisse qui s'amorce en fin de journée de jeudi.



Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France :

