Vigilance jaune canicule à compter du dimanche 20 août



Le département de la Corse-du-Sud est replacé en vigilance jaune pour le paramètre canicule, à compter de demain, dimanche 20 août 2023 à 12h00 jusqu'au lundi 21août 2023 à 18h00.



Sur le département de la Corse-du-Sud, la vigilance canicule est de couleur jaune en raison de températures élevées, mais cette forte chaleur ne devrait pas s'intensifier les jours suivants. Les températures minimales de la nuit de samedi à dimanche sont de l'ordre de 19 à 22 degrés et généralement 24 degrés sur le littoral oriental. En journée de dimanche, les maximales atteignent 36 à 37 degrés sur les versants orientaux et le Sud de l'île. Sur la façade occidentale elles ont proches de 31 à 35 degrés. Dans la nuit de dimanche à lundi, les minimales sont en hausse de 1 à 2 degrés, elles atteignent 26 degrés sur la partie Est du département. En journée les maximales sont stationnaires ou en légère baisse.

Pour se tenir informé de l'évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com



