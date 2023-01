Vigilance jaune "Neige/verglas" et "Vagues/submersion" du 18 au 19 janvier 2023 Les services de Météo-France prolongent la vigilance météorologique jaune "situation météorologique à surveiller" pour le paramètre "Neige/verglas" jusqu'au jeudi 19 janvier 2023 à 16h00, pour le département de la Corse-du-Sud et modifient la vigilance orange, en vigilance jaune "situation météorologique à surveiller" pour le paramètre "Vagues/submersion" jusqu'à ce soir, mercredi 18 janvier 2023 à 19h00, pour le département de la Corse-du-Sud.





Validité : en cours jusqu'au jeudi 19 janvier 2023 à 16h00



Les averses neigeuses persistent ce mercredi après-midi et la nuit suivante, donnant en plus de 1 à 5 cm vers 700m et 10 à 20 cm au-dessus de 1200 m.



Demain Jeudi 19 janvier : un nouvel épisode pluvio-neigeux, accompagné parfois d'orages, aborde l'île par le nord et se décale progressivement vers le Sud.



La limite pluie neige s'abaisse à 500 m, et localement jusqu'à 300 à 400 m sous les plus fortes averses.



Paramètre « vagues/submersion »

Validité : en cours jusqu'à ce soir, mercredi 18 janvier 2023 à 19h00



Les vents de Sud-Ouest sont forts et bien établis sur la Corse-du-Sud. Ils génèrent des fortes vagues de secteur Sud à Sud-Ouest sur la façade occidentale de la Corse-du-Sud impactant les baies orientées au sud-ouest, notamment la baie d'Ajaccio.



Les déferlements associés, conjugués à la surélévation du niveau de la mer (surcote), risquent d'engendrer des submersions localisées par franchissement de paquets de mer et débordement.



La houle s'amortit progressivement en fin de journée et soirée.



Recommandations



L'autorité préfectorale vous demande de prendre immédiatement les mesures d’information et d'anticipation propres à garantir la sécurité des personnes et des biens.





Conséquences possibles



Paramètre « neige/verglas »



Les conditions de circulation peuvent devenir rapidement très difficiles sur l'ensemble du réseau, tout particulièrement en secteur forestier où des chutes d'arbres peuvent accentuer les difficultés.



Les risques d'accident sont accrus.

Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone.



Paramètre « vagues/submersion »

Les très fortes vagues prévues au large auront des conséquences au niveau du rivage :

Fortes vagues déferlant sur le littoral ;

Projections de galets et de macro-déchets.



Elévation temporaire du niveau de la mer à la pleine mer, susceptible localement de provoquer des envahissements côtiers.



Les circulations routière et ferroviaire sur les axes longeant le littoral peuvent être perturbées.



Des dégâts importants sont localement à craindre sur l'habitat léger et les installations provisoires sur le rivage et le littoral.



Des submersions importantes sont à craindre aux abords des estuaires en période de marée haute de fort coefficient (vives eaux).



Associées à de forts coefficients de marée (vives eaux), les risques de submersion côtiers seront plus importants.



Conseils de comportement



Paramètre « neige/verglas »



Je me tiens informé auprès des autorités



Je limite mes déplacements



Pour la route, je munis mon véhicule d'équipements spéciaux, j'emporte des vivres et des couvertures



J'installe les groupes électrogènes à l'extérieur de la maison et n'utilise pas les chauffages à combustion en continu.



Paramètre « vagues/submersion »



Je ne prends pas la mer



Je m'éloigne des côtes et des estuaires



Je me tiens informé et je localise mon kit d'urgence



Je surveille la montée des eaux et je protège les biens qui peuvent être inondés



Je rejoins le plus haut point possible ou me réfugie en étage, en dernier recours sur le toit



J'évite de pratiquer des activités nautiques



Je ne m'engage pas sur une route immergée, même partiellement



IMPORTANT

Il y a lieu d'assurer une veille de ces événements météorologiques.

La plus grande prudence est recommandée lors des déplacements.

Respecter les consignes des autorités gestionnaires des routes.



Pour se tenir informé de l'évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France :

