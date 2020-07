Vigilance jaune Canicule du 31 juillet 2020 au 02 août 2020 Vigilenza gialla pà i caldamoni trà u 31 di lugliu à partasi da 4 ori di u dopu meziornu sin'à u prima d'aostu 2 ori

Les services de Météo France ont placé le département de la Corse-du-Sud en vigilance jaune pour le paramètre Canicule à compter du 31/07/2020 à 16h00 au 02/08/2020.

Le préfet de la Corse-du-Sud active le « niveau 2 - Avertissement Chaleur » du plan canicule 2A.



Mise à jour 31 juillet 16h40 : Les services de Météo France prorogent la vigilance JAUNE pour le paramètre « CANICULE » jusqu’au dimanche 2 août 2020 et revoient à la hausse les températures maximales avec 40°C à 41°C dans l’intérieur et 31°C à 35°C en bord de mer. Les températures minimales restent inchangées



Pic de chaleur : les bons gestes pour se protéger ⤵️



- Boire régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif



- Se rafraîchir le corps (au moins le visage et les avant-bras) plusieurs fois par jour

Manger en quantité suffisante et ne pas boire d’alcool



- Éviter de sortir aux heures les plus chaudes et passer plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, musée…)



- Eviter les efforts physiques

Maintenir son logement frais (fermez fenêtres et volets durant la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais)



- Donner régulièrement de ses nouvelles à ses proches et, dès que nécessaire, oser demander de l’aide



- Prendre des nouvelles des personnes fragiles de notre entourage, proposer de l’aide si besoin



- Consulter régulièrement le site de Météo-France pour s’informer et suivre les recommandations des autorités locales (préfecture ou Agence régionale de santé)



En tout temps : continuer de respecter les gestes barrières pour lutter contre la propagation de la COVID-19️



Plus d’infos sur :

Préfecture de la Corse du sud :

Météo France :

Ministère des solidarités et de la santé :

