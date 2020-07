Vigilance jaune Canicule du 31/07/2020 à 16h00 au 01/08/2020 à 14h00 Les services de Météo France ont placé le département de la Corse-du-Sud en vigilance jaune pour le paramètre Canicule à compter du 31/07/2020 à 16h00 au 01/08/2020 à 14h00.

Le préfet de la Corse-du-Sud active le "niveau2 - Avertissement Chaleur" du plan canicule 2A.







Pic de chaleur : les bons gestes pour se protéger ⤵️



Boire régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif



Se rafraîchir le corps (au moins le visage et les avant-bras) plusieurs fois par jour

Manger en quantité suffisante et ne pas boire d’alcool



Eviter de sortir aux heures les plus chaudes et passer plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, musée…)



Eviter les efforts physiques

Maintenir son logement frais (fermez fenêtres et volets durant la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais)



Donner régulièrement de ses nouvelles à ses proches et, dès que nécessaire, oser demander de l’aide



Prendre des nouvelles des personnes fragiles de notre entourage, proposer de l’aide si besoin



Consulter régulièrement le site de Météo-France pour s’informer et suivre les recommandations des autorités locales (préfecture ou Agence régionale de santé)



En tout temps : continuer de respecter les gestes barrières pour lutter contre la propagation de la COVID-19️



Plus d’infos sur :

Préfecture de la Corse du sud :

Météo France :

Ministère des solidarités et de la santé :

