Vigilance Orange "vent" du vendredi 10 mars au samedi 11 mars

Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance Orange « situation météorologique à surveiller pour le paramètre "vent" pour la période du vendredi 10 mars 2023 à 08h00 au samedi 11 mars 2023 à 12h00 au plus tôt.



Qualification de l’événement :

Coup de vent très marqué pouvant conduire localement à de violentes rafales.



Situation générale :

Une tempête va concerner l’ensemble de l’île à partir de vendredi matin, 10 mars 2023.



Evolution prévue

Le vent d'Ouest se renforce en cours de matinée. Il concerne le relief, la Balagne et l'Est de l'île. Les rafales sont proches de 120 à 140 km/h en Balagne et sur le relief. Sur le Cap Corse, elles peuvent atteindre 150 à 180 km/h. Sur la région bastiaise, les rafales en journée de vendredi sont de l'ordre de 90 à 110 km/h. En cours de matinée et début d'après-midi, des accalmies temporaires peuvent se produire. Puis, les violentes rafales deviennent plus fréquentes. Sur les versants orientaux, les rafales atteignent 120 à 140 km/h. Sur la région de Porto-Vecchio, elles sont proches de 100 à 120 km/h, voire plus. En première partie de nuit, atténuation relative puis, reprise en seconde partie de nuit de vendredi à samedi. Les rafales d'Ouest sont alors un peu plus soutenues.



Conséquences possibles :

• Des coupures d'électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution pendant des durées relativement importantes.

• Les toitures et les cheminées peuvent être endommagées.

• Des branches d'arbre risquent de se rompre.

• Les véhicules peuvent être déportés.

• Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone.



Conseils de comportement :

• Je protège ma maison et les biens exposés au vent

• Je me tiens informé auprès des autorités

• Je limite mes déplacements

• Je prends garde aux chutes d'arbres et d'objets

• Je n’interviens pas sur les toits

• J’installe les groupes électrogènes à l'extérieur de la maison



Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez



Interdiction d'emploi du feu Interdiction de l’emploi du feu, sur l’ensemble du département de la Corse-du-Sud, pour la période du vendredi 10 mars 2023 au dimanche 12 mars 2023 inclus. arrete_du_09_mars_2023_portant_interdiction_d_emploi_du_feu_les_10_11_et_12_mars.pdf (1.55 Mo)



