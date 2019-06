Vigilance Orange épisode de canicule d'intensité exceptionnelle du 26 au 28 juin 2019 Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance météorologique ORANGE pour un épisode caniculaire d'intensité exceptionnelle, à compter de ce jour jusqu'au 28 juin, à 07h00.



En conséquence, la préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud active le "Niveau 3 - Alerte Canicule" du plan départemental de gestion d'une canicule à compter de ce jour sur l'ensemble du département.







comportements à adopter Les écoles de la ville restent ouvertes mais compte tenu de ces conditions climatiques extrêmes, nous conseillons fortement aux parents de garder les enfants à la maison et de respecter les comportements à adopter.



En cas de malaise, appelez le 15 pour en savoir plus : 0 800 06 66 66 ou www.meteo.fr pour consulter la météo et la carte de vigilance www.sante.gouv.fr/canicule

