Vigilance Orange "Neige-Verglas" Vendredi 1er avril

De faibles précipitations se produisent actuellement sur le relief de l'île avec de la neige dès 900 à 1 000 mètres.



Evolution prévue :



En cours de nuit de vendredi à samedi, les précipitations se renforcent progressivement sur l'Ouest et la partie centrale de la Corse pour atteindre Ieur pic d'intensité en matinée de samedi.

La limite pluie-neige s'abaisse dès la nuit prochaine vers 500 à 600 mètres d'altitude, temporairement 400 mètres sous les intensités les plus fortes samedi matin.

Ces précipitations baissent en intensité en cours d'après-midi de samedi et la limite pluie-neige remonte alors vers 800 à 900 mètres.



Sur l'épisode, entre la soirée de vendredi et samedi après-midi, on relève des cumuls de neige de l'ordre de 2 à 5 cm vers 500 mètres, de S à 10 cm localement 15 cm au-dessus de 800 mètres, et entre 10 et 20 cm au-dessus de 1000 mètres d'altitude.



On note également la présence de fortes rafales de vent pouvant occasionner des congères.



Conséquences possibles :



Neige-Verglas/Orange



* Des chutes de neige ou du verglas, dans des proportions importantes pour la région, sont attendus.

* Les conditions de circulation peuvent devenir rapidement très difficiles sur l'ensemble du réseau, tout particulièrement en secteur forestier où des chutes d'arbres peuvent accentuer les difficultés.

* Les risques d'accident sont accrus.

* Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone.



Conseils de comportement :

* je me tiens informé auprès des autorités ;

* je limite mes déplacements ;

* Pour la route, je munis mon véhicule d'équipements spéciaux, j'emporte des vivres et des

couvertures ;

* JinstaIIe les groupes électrogènes à l'extérieur de la maison et n'utilise pas les chauffages à

combustion en continu.



Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com