Vigilance Jaune "situation météorologique à surveiller" orages et pluie-inondation du mercredi 9 septembre 2020 à 17h00 jusqu’au vendredi 11 septembre 2020 à 11h00 Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance jaune « situation météorologique à surveiller » pour le paramètre « orages et pluie-inondation ».



Sur la Corse, en fin de journée, les premières averses orageuses abordent l’île, puis en seconde partie de nuit et tout début de matinée, les orages peuvent être forts avec des coups de vent (70 à 80 km/h en rafale), averse de grêle. Les intensités pluvieuses attendues sont de l’ordre de 40 à 60 mm en 1 à 2 heures.

Les intempéries baissent d’intensité en journée de jeudi mais se poursuivre jusqu’au vendredi 11 septembre 12h00, avec une probable réactivation des orages sur la partie Sud-Est de la Corse en fin de nuit de jeudi à vendredi.

Sur l’ensemble de l’épisode, les cumuls peuvent atteindre localement 100 mm.

Pour se tenir informé de l'évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com

