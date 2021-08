Vigilance Jaune orages La Corse-du-Sud est placée en vigilance "jaune orages" pour la journée du 24 août 2021. Des épisodes orageux sont prévus par les services de météo-france rendant la pratique du canyoning dangereuse et donc interdite.







L'épisode météorologique très instable, impactant particulièrement les zones montagneuses de l'Alta Rocca et les versants Est, peut engendrer localement de fortes intensités sur une courte durée. Le pic de l'événement se situe entre 14h00 et 17h00.



Sous ces orages, l'intensité orageuse peut atteindre 20 à 40 mm sur une durée de 2 heures sur le versant Est de la chaine de montagne et 10 à 15 mm de façon plus généralisée. L'activité électrique accompagnant ces phénomènes peut également être

soutenue.



Vu les cumuls attendus, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, réglemente temporairement l'accès aux canyons du département pour la journée du mardi 24 août 2021.



Il y a lieu d'assurer une veille de cet événement météorologique.

Les activités de pleine nature (activités de canyoning notamment) sont interdites.



La fréquentation des abords des cours d’eau (fleuves et rivières) sont fortement déconseillés.



