Vigilance Jaune orages mercredi 25 août Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance jaune pour le paramètre « orage », le mercredi 25 août 2021, à compter de midi.







Le pic de l'événement se situe entre 14h00 et 17h00. Sous ces orages, les cumuls attendus peuvent atteindre 20 à 30 mm entre 14h00 et 17h00 et O5 à 10 mm de façon plus généralisée.



L'apparition d'orages est un risque qui ne doit pas être sous-estimé par les professionnels et les randonneurs et clients des activités de canyons.



Les professionnels devront assurer une veille de cet événement météorologique en lien avec les services de Météo France.



Il est fortement recommandé aux randonneurs et clients des activités de canyons de reporter leur activité à une date postérieure au 25 août.



Il est demandé d'évacuer les canyons à partir de 15h00 maximum.



La fréquentation des abords des cours d'eau (fleuves et rivières) sont fortement déconseillés.





