Vigilance Jaune canicule à compter du vendredi 21 juillet I sirvizii di Météo-France ani piazzatu u Pumonti in vigilenza ghjallu par via di i caldamoni



Au vu d'une baisse des températures, les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance météorologique jaune "situation météorologique à surveiller" pour le paramètre "canicule" à compter du vendredi 21 juillet 2023.



Les conseils de comportement restent néanmoins en vigueur compte-tenu de la longueur de l'épisode caniculaire en cours.



6 – Conseils de comportement : Buvez de l'eau plusieurs fois par jour.

Continuez à manger normalement.

Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur, d’un gant de toilette ou en prenant des douches ou des bains tièdes

Ne sortez pas aux heures les plus chaudes (11h-21h).

Si vous devez sortir portez un chapeau et des vêtements légers.

Essayez de vous rendre dans un endroit frais ou climatisé deux à trois heures par jour, tout en continuant de respecter la distanciation physique et les gestes barrière.

Limitez vos activités physiques et sportives.

Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit.

Si vous avez des personnes âgées, souffrant de maladies chroniques ou isolées dans votre entourage, prenez de leurs nouvelles ou rendez leur visite. Accompagnez-les dans un endroit frais.

En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin.

Si vous avez besoin d’aide, appelez la mairie.

Pour en savoir plus, consultez le site https://sante.gouv.fr/

Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France :

composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com











